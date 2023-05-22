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الإثنين 22 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا يبدأ في تجهيز عناصر لمباراة غينيا

فيتوريا
فيتوريا
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بدأ روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم، تجهيز بدائل للاعبي الاهلي بعد تأكد اقامة مباراة منتخب مصر وغينيا يوم 14 يونيو المقبل. 
يأتي ذلك لاراحة عدد كبير من لاعبي الاهلي الذين سوف ينضمون لمعسكر المنتخب عقب الانتهاء من فعليات نهائي دوري ابطال افريقيا بيومين فقط. 
والذي سيكون من الصعب الدفع بيهم اساسيا بعد كمية الضغط الكروى الذي سيتعرضون لها في مباراة فرقهم امام الوداد المغربي في نهائي دوري الابطال. 

البرتغالي روي فيتوريا منتخب مصر