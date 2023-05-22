وكيل أوقاف دمياط يفتتح أول مركز لتلاوة القرآن الكريم

افتتح الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، مركز الشيخ السيد الغيطاني لتلاوة القرآن الكريم بمسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط، اليوم الاثنين، بحضور الشيخ علي إسماعيل علي صابر مدير الدعوة الشيخ محمد عبد اللطيف أبو الاسعاد مدير إدارة أوقاف دمياط و الدكتور وائل الششترى إمام المسجد ،وهو يعد أول مركز تلاوة

ويقوم المركز على عقد حلقات تعليم التلاوة على يد القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني يومين في الأسبوع: الاثنين والأربعاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، مع منح من ينتظم في هذه الحلقات ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه و أهله للحصول على الإجازة.

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية خزان الوسطانى التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الجمعة والسبت، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان،تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٣١٧مواطن، حيث تم تحويل ٤٠ حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٩ حالات اخرى فضلاً عن إجراء ٣٨٨تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد ٥٠حالة و السونار ل٣٧حالة .

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ااجتماعاً مع لجان المتابعة لمناقشة خطة المرور علي المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

وتناول الإجتماع مناقشة تقارير المرور علي منافذ تقديم الخدمة الطبية وما تم من إجراءات حيال التحقيقات التي أجريت للمخالفين من قبل محققي الشئون القانونية بالمديرية.