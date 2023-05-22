توريد 320 ألف طن قمح لشون وصوامع الوادي الجديد

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، أن إجمالي كميات الأقماح التي جرى توريدها بالشون والصوامع داخل وخارج المحافظة بلغ ٣٢٠ الف و٢٤٣ طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح لعام 2023 وحتى اليوم الإثنين، وذلك في شون وصوامع المحافظة ومراكز التجميع بجانب الكميات الموردة خارج المحافظة.

وقال المرسي، إنه جرى توريد 34530.673 طن لصوامع الخارجة، وتم توريد 58559.100 طن للشركة المصرية للصوامع، و575.770 طن للبنك الزراعى، 3924.426 طن لمنطقة التقاوى، مع إستمرار التوريد بالجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية ومركز لعدم تكدس سيارات التوريد في مكان واحد ولسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين.

وأشار المرسي إلى أن المساحة التي جرى حصادها بلغت 300 الف و423 فدان حتى الآن، من إجمالى المساحة المنزرعة هذا الموسم بالمحافظة والتى بلغت 436 ألف و505 فدان، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى، والمساحات الأكبر في منطقة شرق العوينات بواقع 186277.6 فدان.