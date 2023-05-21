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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

ضياء رشوان: شبه إجماع على ضرورة إجراء انتخابات المحليات في أقرب وقت

جانب من جلسات الحوار
جانب من جلسات الحوار الوطني
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أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، أن هناك شبه إجماع حول ضرورة إجراء انتخابات المحليات في أقرب وقت، وسوف يتم رفع هذا الأمر للقيادة السياسية.

وأضاف المنسق العام- خلال جلسة المحليات الثانية، أن المجالس المحلية تحقق غرضين أحدهما رقابي وفقا للدستور، وكذلك هي مجالس تدريبية لإعداد جيل جديد قادر على القيادة.

وأكد رشوان أن القوائم للجميع وليست للأحزاب وإلا ستكون باطلة وفقا للدستور، مؤكدا أن النظام الانتخابي محل خلاف وسوف يظل قائما.

وشدد على ضرورة تقديم الحوار الوطني كل ما يفيد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى تقدم مشروع قانون يلبي كافة المطالب التي يرغب فيها الجميع، مختتما أن الانتخابات المحلية باتت ضرورة ملحة.

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