دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتحرك مبكرًا لحضور السعة الكاملة في النهائي

بدأ مسؤولو النادي الأهلي التحرك مبكرا للترتيب الخاص بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، بعد تحديد موعد مواجهتي الذهاب والإياب في النهائي الأفريقي.

وضرب الأهلي موعدا مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يقام الذهاب في القاهرة بينما ستكون مباراة الإياب في الدار البيضاء.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن لجنة المباريات بالنادي أرسلت خطابات للجهات المعنية من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لحضور السعة الجماهيرية الكاملة لاستاد القاهرة في مواجهة الوداد بذهاب نهائي دوري الأبطال، المقررة 4 يونيو المقبل.

وأضاف المصدر لـ"البـوابة نيوز" أن مسؤولي الأهلي تحركوا مبكرا من أجل ضمان تواجد جماهيري كبير على غرار ما حدث في مواجهتي الهلال السوداني والرجاء المغربي، خصوصا وأن اللقاء الأخير أمام الترجي شهد حضور 10 آلاف مشجع فقط.

وشدد على أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق تحدث مع إدارة النادي بضرورة تواجد الجماهير خلال اللقاء بكثافة من أجل دعم اللاعبين وتحقيق نتيجة إيجابية بالقاهرة تسهل المهمة في لقاء العودة.