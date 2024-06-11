الداخلية تكثف من استعداداتها لتأمين احتفالات عيد الأضحى

قامت كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية برفع درجة الإستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية.. وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

كما يقوم مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

هذا وقد أعدت الوزارة خطة إنتشار أمنى مكثف بالمناطق التى يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين للتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" ومنع التجمعات.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الإستعداد القصوى تنفيذاً للخطط الأمنية التى اعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.