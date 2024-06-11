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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الشباب يتابع الموقف النهائي لإطلاق فعاليات "صيف شبابنا"

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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التقي اليوم الدكتور أشرف صبحي بأعضاء اللجنة العليا المختصة بالإشراف وتنفيذ فاعليات صيف شبابنا والتي تطلقها وزارة الشباب والرياضة في عامها الثاني وبثوبها الجديد والتي تنظمها الوزارة في الأندية ومراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية وتنطلق الفاعليات في الفترة من ا يوليو المقبل حتي ٣٠ سبتمبر 2024.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان  البرنامج هدفه شغل أوقـات الفراغ  الشباب والفتيات من خــلال  ممارسة  مختلف والعديد من  الأنشطة الرياضية التي تعود بالنفــع والفــائدة على المشـاركة وتساهم في صقـــل مــواهبهـم وبنــاء شـخصيــاتهـم .

وتتضمن مبادرة صيف شبابنا والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة كل عام وعلي وجه الخصوص الفترة الصيفية لإجازات الطلبة والطالبات  وتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال فترة الصيف للنشء للشباب في جميع أنحاء مصر، وتتضمن ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع، وتعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر.

وأشار صبحي إلى أنه من المستهدف مشاركة ما يفوق "٥ "ملايين مشاركة في مراكز الشباب والأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة

وخلال اللقاء كلف وزير الشباب والرياضة مديري المديريات بتذليل كافة العقبات والتنسيق الكامل بشأن تنفيذ فاعليات المبادرة.

 

وزير الشباب الموقف النهائي صيف شبابنا اشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة