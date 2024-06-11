المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تدرس رفع الإيقاف عن رمضان صبحي

رفع الإيقاف عن رمضان صبحي.. تتجه النية داخل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، لرفع الإيقاف عن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل عقد جلسة الاستماع الثانية مع اللاعب خلال الأيام المقبلة.

وكشفت مصادر داخل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن هناك اتجاها ومشاورات داخل المنظمة لرفع الإيقاف عن رمضان صبحي بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من جلسة الاستماع الثانية، على أن يتم حسم الأمر خلال إصدار القرار النهائي بشأن قضية اللاعب.



المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تحسم مصير رمضان صبحي



وكان الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو” كشف في تصريحات تليفزيونية أن ما حدث خلال جلسة استماع رمضان صبحي لاعب بيراميدز، بسبب قضية تعاطيه المنشطات.

وقال خميس إن كواليس جلسه رمضان صبحي كانت سرية، وحضرها اللاعب ومحاميه وأعضاء المنظمة وعينة رمضان صبحي في البداية عند أخذها خرجت نتيجتها غير نمطية والمعمل لم يتعرف على نوع هذا السائل وليس كما تم تداوله بأنها فاسدة.

وأضاف رئيس المنظمة المصرية أن التفسير العلمي هو أنه أي تغيير في البول، قد يكون ناتجا عن أمراض الكلى أو أمراض سرطانية، وهي التي تغير تركيبة البول، وأعتقد أن رمضان صبحي وممثليه طلبوا جلسة أخرى وتدرس المنظمة الملف كاملًا واللاعب لا يزال موقوفًا ولم يتم رفع الإيقاف عنه بشكل مؤقت لحين الجلسة الثانية كما تردد.

وتابع “خميس”: بيان منظمة المنشطات المصرية عن منتحلي الشخصية هو أن لجنة الاستماع محدش يقدر يعرف اللي حصل إلا لو حد سرب المعلومات ومن المفترض أن يتم الشرح من خلالنا، ولا يمكن التحدث في أشياء خاصة بالمنظمة مع الإعلام.. والمنظمة لا يمكن أن تكون على عداء مع أي رياضي، واللي بياخد القرار لجان مستقلة وليست مديرة المنظمة، وهل يعقل أن هذه المنظمة من أعلى المنظمات في العالم تخالف الكود الدولي وكمان مديرة المنظمة متعرفش أسماء اللاعبين من الأساس.

وواصل تصريحاته: وظيفة المنظمة الوقوف مع اللاعبين المصريين، وأول لجنة هتاخد القرار لو القرار لم ينل إعجاب اللاعب يلجأ إلى الاستئناف ومنها إلى المحكمة الرياضية الدولية.. لجنة الاستماع حال اتخذت قرار الصبح يلعب يبقى يلعب، القرار في الآخر من المنظمة الوطنية ومعاه مذكرة تفصيلية لهذا القرار، وأقصى عقوبة في مثل هذه الحالات 4 سنوات، وأقل عقوبة سنة إذا أدين كرياضي.

واختتم حازم خميس تصريحاته قائلًا: حالة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت مستقرة ويمارس حياته في الوقت الحالي بشكل طبيعي.



