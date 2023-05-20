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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز عسكري شمال الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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 أصيب فتى فلسطيني (16 عامًا)، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز برطعة العسكري جنوب غرب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكر مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الفتى بشار سليمان طعمة، بمحاذاة السياج القريب من الحاجز العسكري، وأصابته بالساق، واحتجزته قبل أن تقوم بتسليمه للطواقم الطبية الفلسطينية.
وأضاف أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للفتى طعمة، من قبل طواقم الهلال الأحمر، ونقله إلى مستشفى ابن سينا في جنين؛ لتلقي العلاج.

جنين الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية