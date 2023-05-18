شوط أول سلبي بين إشبيلية ويوفنتوس بالدوري الأوروبي

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة إشبيلية ويوفنتوس، المقامة حاليًا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، والتي تجمع بينهما في إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

حاول لاعبو الفريقين في هز الشباك الساكنة، ولكن باءت كل محاولاتهم بالفشل، وكانت أبرز هذه المحاولات، كرة مويس كين لاعب يوفنتوس في الدقيقة 33، حينما اصطدمت تسديدته في القائم.

انتهت مباراة الذهاب بنصف نهائي الدوري الأوروبي، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين يوفنتوس وإشبيلية على ملعب أليانز استاديوم بتورينو.

تشكيل إشبيلية

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: خيسوس نافاس، بادي، جوديلي، أكونيا

خط الوسط: فرناندو، راكيتيتش، أوكامبوس، أوليفر توريس، براين جيل

وفي الهجوم: يوسف النصيري.

تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزني

خط الدفاع: جيلسون بريمر، جاتي، دانيلو

خط الوسط: خوان كوادرادو، رابيو، لوكاتيلي، فاجيولي، صامويل إيلينج

وفي الهجوم: مويس كين، أنخيل دي ماريا.