إصابة عامل سقط من الطابق الثالث بالمنيا

أصيب عامل إثر سقوطه من الطابق الثالث من منزل تحت الإنشاء بقرية دماريس، كما أصيب موظف في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمدينة المنيا.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط شخص من الطابق الثالث بمساكن قرية دماريس التابعة للوحدة المحلية للبرجاية في مركز المنيا.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين سقوط مصطفي رضا 22 عاما، عامل، مقيم بمدينة المنيا، من الطابق الثالث بمنزل تحت الإنشاء لاختلال توازنه أثناء العمل، مما أسفر عن إصابته بغيبوبة تامة، وتم نقله إلي المستشفي العام لتلقي العلاج وتقرر حجزه بقسم العناية المركز لحين استقرار حالته الصحية، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

كما تلقي مدير الأمن إخطارا بوقوع مشاجرة بين طرفين بمساكن الإيواء في منطقة أبوهلال بحي جنوب مدينة المنيا، بسبب لعب الأطفال وخلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة "محمد.ع" 52 عاما، موظف، وتم نقله إلي مستشفي العام لتلقي العلاج، وتكثف إدارة البحث من جهودها لضبط المتهمين.