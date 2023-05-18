تشريح جثة شاب لقي مصرعه على يد ميكانيكي في الشرقية

قررت نيابة الزقازيق اليوم الخميس، تشريح جثة شاب لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة على يد ميكانيكي في قرية المسلمية بمركز الزقازيق.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب في قرية المسلمية.

وتبين من التحريات الأولية مقتل المجني عليه محمد إ 28 سنة متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة على يد ميكانيكي، وذلك حال عودة المجني عليه من العمل في الحقل لنشوب مشاجرة بين طرفين أحدهما شقيق المجني عليه بسبب قسط مالى من مستحقات توك توك ولم يكن المجني عليه طرفا فيها لكنه تلقى طعنة نافذة أودت بحياته.

وتم ضبط كلا من: أسامة ل ميكانيكي وإبراهيم ر، وسلاح الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.