أوكرانيا: مقتل وإصابة 11 مدنيا جراء قصف روسي لمنطقة خيرسون

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، أن القوات الروسية قصفت خيرسون 90 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية أولكسندر بروكودين - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الخميس - إن القوات الروسية قصفت المنطقة بـ529 قذيفة؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 8 آخرين، موضحا أن القصف الروسي استهدف مناطق سكنية، مضيفا أن روسيا استخدمت المدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق وطائرات مسيرة ودبابات ومقاتلة.

وأشار إلى أنه تم إجلاء 147 شخصا من المناطق التي تم تحريرها من روسيا في خيرسون.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.