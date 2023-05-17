الكنيسة الإنجيلية تقدم مبادرة شكر للأطباء ومحاضرة دعم نفسي للأطفال بـ"أورام الأقصر"

زار وفد من الكنيسة الإنجيلية بمدينة طيبة الجديدة، وقنا، ونقادة، اليوم الأربعاء، مقر مستشفى الأورمان لسرطان الأطفال، لتنفيذ مبادرة للشكر والعرفان استهدفت تقديم شكر خاص للأطباء العاملين بالمستشفى، وتقديم الشكر والدعم للمجهود الكبير الذي يقوم به أطباء المستشفى في سبيل الدعم النفسي والمعنوي للأطفال المرضى، وتشجيعهم على تحمل العلاج.

ضم الوفد، كلاً من: القس مايكل موسى عزيز، راعي الكنيسة الإنجيلية بطيبة الجديدة، والقس خالد وجيه، ومجموعة من شباب الكنيسة الإنجيلية بقنا، الذين تفقدوا أقسام المستشفي المختلفة، ومستشفى الأطفال للأورام، وأشادوا بالمستوي الطبي والإنشائي والخدمات المجانية التي تقدم للمرضي ومشاركتهم في الاحتفالات مع تقديم فقرات للأطفال لتقديم الدعم النفسي لهم، مؤكدين على أن زيارة هؤلاء المرضي خلال رحلتهم العلاجية يعد واجب وطني.

وحرص الوفد، على توزيع عشرات الهدايا والألعاب على الأطفال المرضى، وسط أجواء من البهجة والسعادة التي ارتسمت على وجوه الأطفال المرضى، كما تم تنظيم محاضرة سريعة للأطفال، عن أهمية التركيز على الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات، وكذلك محاضرة عن الدعم المعنوي والنفسي للمرضي، وحرص وفد الكنيسة الإنجيلية على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال المرضي وذويهم وتوزيع الفوانيس، في جو يسوده المودة والمحبة.

ومن جانبه، أثنى محمود فؤاد؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على هذه المبادرة التي من شأنها الشد من أزر المرضي، طوال رحلتهم العلاجية، موجها الشكر لوفد الكنسية الإنجيلية بطيبة الجديدة وقنا ونقاده على مشاركتهم للأطفال خلال المناسبات المختلفة، موضحا أن مثل هذه الزيارات تنعكس بشكل إيجابي على الأطفال المرضى داخل المستشفى، وعلى حالتهم الصحية والنفسية.

زيارة الكنيسة الإنجيلية (1)

زيارة الكنيسة الإنجيلية (1)

زيارة الكنيسة الإنجيلية (2)

زيارة الكنيسة الإنجيلية (3)

زيارة الكنيسة الإنجيلية (4)

زيارة الكنيسة الإنجيلية (5)

زيارة الكنيسة الإنجيلية (6)

زيارة الكنيسة الإنجيلية (7)

زيارة الكنيسة الإنجيلية (8)

زيارة الكنيسة الإنجيلية (9)

زيارة الكنيسة الإنجيلية (10)

زيارة الكنيسة الإنجيلية (11)