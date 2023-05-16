خاص| عبدالواحد السيد: يوسف أسامة نبيه رفض عرض الزمالك وتمسك بالانتقال لبيراميدز

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، موقف يوسف أسامة نبيه، من الاستمرار مع الزمالك في الفترة القادمة، بعد توقيع اللاعب عقود انتقاله لبيراميدز بداية من الموسم القادم.

وقال عبدالواحد في تصريحات للبوابة نيوز: «يوسف أسامة رفض عرض نادي الزمالك بتجديد عقده، ومنذ 10 أيام أمير مرتضى عقد معه جلسة وقدم له عرض وقال حينها سأرد عليكم بعد التفكير مع والدي».

وتابع: «كان هناك مشكلة في العرض المقدم من الزمالك، وتم حلها وبعد الحديث مع اللاعب في مران الأمس، رفض العرض بعد الرجوع لوالده».

وأضاف: «أوسوريو، رفض الاعتماد على اللاعب في الفترة القادمة، إلا بعد حسم موقفه من تجديد تعاقده مع الفريق للاستفادة من اللاعب الموسم القادم».

يذكر أن يوسف أسامة نبيه، لم يتمكن اليوم، المشاركة في مران الفريق استعدادًا لمواجهة أسوان، بعد قرار أوسوريو المدير الفني للفريق باستبعاد اللاعب من التدريبات ومباريات الفريق القادمة بعد رفض تجديد تعاقده مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري، المقرر لها بعد غد الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ28 من مسابقة الدوري .