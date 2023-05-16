جامعة القناة توقع برتوكول تعاون مع شركة مصر للسياحة لتدريب الطلاب

وقعت جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع شركة مصر للسياحة لتدريب طلاب كلية السياحة والفنادق، والتعاون بينهم فى كافة الأنشطة بمجال السياحة، وذلك فى إطار حرص الجامعة على توقيع العديد من بروتوكولات التعاون المشتركة مع الجهات والشراكات المختلفة لتدريب طلابها.

وجاء البروتوكول برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وقام بالتوقيع عن الجامعة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعن شركة مصر للسياحة السيد أحمد العسقلاني العضو التنفيذي لشركة مصر للسياحة، بحضور الدكتورة نبفين جلال عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة القناة.

ومن جانبه- أكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن هذا التعاون يأتي في إطار اهتمام جامعة قناة السويس بتدريب طلابها لتأهيلهم لسوق العمل بما يتوافق مع متطلباته، مشيرا إلى اهتمام الجامعة بإعداد خريجيها الإعداد المتكامل وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل بالأساليب الحديثة.

وأوضح أن هذا البروتوكول يهدف إلى توفير فرص لتدريب طلاب كلية السياحة والفنادق بشركات و فروع مصر للسياحة، وذلك فيما يتعلق بحجز الطيران، و أنظمة السياحة وإدارة الفنادق، وفقا لخطة التدريب التي تم إعدادها بين الجامعة والشركة.

فى حين، أكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة أن هذا البروتوكول يساعد فى تيسير و تسهيل مهمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة فى إنجاز الأعمال الموكلة إليهم داخل الجمهورية وخارجها.

وأضاف أن البرتوكول يساعد في تنفيذ أداء المهام العملية بالبعثات و المنح، والاشتراك في المؤتمرات والإجازات العلمية التى تتطلب السفر عن طريق الطائرات.

وقد أشارت الدكتورة نيفين جلال إلى أن هذا التعاون يأتي فى إطار حرص الجامعة على تدريب ابنائها الطلاب،

وزيادة الوعي المجتمعي لديهم بأهمية قطاع السياحة، والعمل على تطبيق أخلاقيات السياحة وخاصة بين الأجيال القادمة.

وقد أوضح أحمد العسقلاني العضو التنفيذي لشركة مصر للسياحة

أنه سعيد وفخور بهذا التعاون مع جامعة عريقة بحجم جامعة قناة السويس تلك الجامعة الأم التي خرجت منها أربع جامعات، مشيرا إلى أن البرتوكول يساهم في صقل خبرة طلاب كلية السياحة والفنادق عن طريق التدريب العملي الفعلي الذي سوف يتم من خلال احدث الأساليب.

هذا وقد شهد توقيع البرتوكول من جانب الجامعة كلا من الدكتورة فاتن العليمي وكيل كلية السياحة لشئوت الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة بوسي زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،

والدكتورة رشا خليل منسق البرتوكول،

والدكتورة هبه مجدي الفخراني منسق البرتوكول.

بينما شهد توقيع البرتوكول من جانب شركة مصر للسياحة كلا من مايسة يوسف رئيس قطاع المبيعات بشركة مصر للسياحة، ولمياء همام رئيس فرع بورسعيد، واللواء عصام جبر مدير عام أمن الشركة، وداليا عبد الفتاح مدير عام المبيعات بالشركة.