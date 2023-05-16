الصين تدعو إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس

دعا ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب الأقوال والأفعال التى يمكن أن تؤدى إلى تفاقم المواجهة وتؤدى إلى سوء التقدير.

وأوضح ممثل الصين - في كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية اليوم الثلاثاء، أن "الأزمة الأوكرانية لا تزال مستمرة، ولا تزال الحالة الإنسانية مزرية للغاية، ولا تزال التداعيات غير المباشرة للأزمة تتجلى، مضيفا أنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات إيجابية للتخفيف من العواقب الإنسانية للصراع وبذل جهود مشتركة لتهدئة الوضع والتوصل لوقف الأعمال القتالية في أقرب وقت، والحد من الضرر والمعاناة التي لحقت بالمدنيين".

وأكد دعم الصين للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحفاظ على التواصل مع روسيا وأوكرانيا، ولعب دور حاسم في حماية سلامة وأمن المنشآت النووية المدنية، مبينا أنه يجب عدم تجاوز الخط الأحمر للسلامة النووية، لافتا إلى أنه يجب عدم استخدام أسلحة نووية وعدم خوض حرب نووية.

وقال ممثل الصين "إن الاقتصاد العالمي يواجه خطر الوقوع في براثن كساد جديد، وهي حالة تتطلب اتخاذ إجراءات منسقة من جانب جميع البلدان للحفاظ بشكل مشترك على استقرار أسواق الغذاء والطاقة والأسواق المالية العالمية، إلا أن فرض جولة من العقوبات الانفرادية تلو الأخرى والتوسع المستمر في الولاية القضائية لم يؤد إلى حدوث عواقب إنسانية وخيمة فحسب، بل قوض أيضا سلاسل الصناعة والتوريد العالمية".

وأضاف "أنه يجب على الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات الصلة التفكير بجدية في سلوكها، وإصلاح أساليبها على الفور، وتهيئة الظروف للبلدان النامية لتنمية اقتصاداتها وتحسين سبل المعيشة فيها، كما يجب عليها الامتناع عن الانخراط في الإكراه الاقتصادي من ناحية، ومن ناحية أخرى الكف عن اختلاق روايات تتهم دولا أخرى بالإكراه الاقتصادي".