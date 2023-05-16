عمر جابر وعبد الله جمعة يبحثان عن عروض للرحيل من الزمالك

خرج ثنائي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عمر جابر، وعبد الله جمعة، من حسابات، خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، بعد عدم اقتناع الأخير بمستوى الثنائي منذ تولي المهمة الفنية للفريق الأبيض.

وبدأ الثنائي عمر جابر، وعبد الله جمعة، في البحث عن عروض للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل خروجهما من حسابات المدير الفني للفريق، وأكد أوسوريو، خلال جلسته مع اللجنة الفنية للزمالك لحاجة الفريق إلى مدافع ولاعب وسط مدافع وظهير أيمن وآخر أيسر، وصانع ألعاب، ومهاجم أفريقي سوبر خلفا للبنيني أكينيولا.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري، المقرر لها بعد غد الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع بجدول الترتيب، بعد تلقى 7 هزائم والتعادل فى 7 آخرين، وتحقيق 12 انتصارا، قبل 8 جولات من إسدال الستار على المسابقة ويبتعد بفارق 7 نقاط وبمباراة أقل عن فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة، فيما يأتي بيراميدز ثالثا برصيد 49 نقطة، وينفرد الأهلي بالصدارة برصيد 53 نقطة وبفارق 5 مباريات أقل عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.