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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس البرلمان العربي يدين ويستنكر اقتحام سكن رئيس المكتب العسكري لسفارة الكويت بالخرطوم

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي
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أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي واستنكر بشدة تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم للاقتحام والتخريب، والذي يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تنظم عمل البعثات الدبلوماسية وتنص على ضرورة توفير الحماية والتأمين الكامل لها. 
وأكد "العسومي" أن تكرار الاقتحامات وأعمال التخريب التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية والقنصلية لأكثر من دولة عربية خلال الفترة الأخيرة في السودان تتطلب من السلطات السودانية وجميع الأطراف المعنية أن تعمل على توفير التأمين الكامل للبعثات الدبلوماسية والقنصلية لتسهيل قيامهم بأعمالهم في ظل هذه الظروف الحرجة.

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