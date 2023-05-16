لجنة التظلمات تجتمع لبحث عقوبة «كهربا».. وإمام عاشور يغيب عن معسكر المنتخب ومروان عطية أبرز البدائل

أصبح موقف إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى صعبا فى اللحاق بمعسكر المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بسبب الإصابة التى لحقت به خلال الفترة الماضية، وأدت لعودته إلى مصر، من أجل تلقى العلاج مع الدكتور محمد أبوالعلا طبيب الفراعنة.

وقال مصدر داخل منتخب مصر فى تصريحات خاصة، إن موقف إمام عاشور من مباراة مصر وغينيا المعسكر المقبل صعب للغاية، واللاعب سيغيب عن المعسكر بسبب الإصابة التى لحقت به، وروى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب يملك العديد من البدائل فى مركز وسط الملعب من أجل تعويض غياب إمام عاشور.

ومنذ قدوم روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، ظهر العديد من اللاعبين فى وسط الملعب، مثل مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بجانب محمود حمادة لاعب فريق فاركو، وطارق حامد وحمدى فتحى، بينما بشكل كبير سيغيب محمد الننى نجم أرسنال بسبب الإصابة، ومن المحتمل انضمام عمرو السولية لاعب الأهلى.

وفى وقت سابق، أعلن المنتخب الوطنى تحديد غينيا لموعد مباراة منتخب مصر يوم 14 يونيو المقبل، وهو ما يتعارض مع نهائى دورى أبطال أفريقيا، الذى من المقرر له أحد يومى 11 أو 12 الشهر المقبل، حيث ضمن الأهلى بشكل كبير التواجد فى المباراة النهائية أمام، صن داونز الجنوب أفريقى أو الوداد المغربى، بعدما فاز المارد الأحمر على الترجى بثلاثية فى ذهاب نصف النهائى للبطولة على ملعب رادس.

على جانب آخر، قال المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، إن لجنته ستنعقد لنظر أمر لاعب النادى الأهلى محمود كهربا، حال إخطاره، بتأجيل نظر الدعوى المقامة من النادى الأهلى لحل لجنة الانضباط إلى 28 مايو للاطلاع.

وقررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى محمد عثمان، المستشار القانونى للنادى الأهلى، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة فى حق محمود كهربا، لاعب الأهلى، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه لجلسة 28 مايو للاطلاع.

وأضاف الشوربجى، أنه لا يمكن التكهن بمصير اللاعب من تنفيذ العقوبة إلا باجتماع اللجنة بعد إخطارنا.