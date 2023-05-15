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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمن الروسي يعتقل موظفًا سابقًا في السفارة الأمريكية لدى موسكو بتهمة التجسس

الأمن الفدرالي الروسي
الأمن الفدرالي الروسي
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اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي، يوم الاثنين، الموظف السابق بالسفارة الأمريكية لدى روسيا، روبرت شونوف، في فلاديفوستوك، بعد اتهامه بالتعاون السري مع دولة أجنبية.

وأكد محققو جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "روبرت شونوف، متهم بالتعاون على أساس سري مع دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية"، وفق روسيا اليوم.

كما أوضحت وكالات إنفاذ القانون لوكالة "تاس" يوم الاثنين، أنه تم اختيار المدعى عليه كإجراء من ضبط النفس في شكل اعتقال.

وأضافت: "في سياق إجراءات البحث العملياتية، قامت وكالات إنفاذ القانون، بدعم من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، باحتجاز روبرت شونوف في فلاديفوستوك، وبعد الاستجواب، اتُهم بارتكاب جريمة بموجب المادة 275.1 من القانون الجنائي الروسي (تعاون على أساس سري مع دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية)".

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