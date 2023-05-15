مشهد سينمائى.. مقتل ابن وإصابة أبيه طعنا بعضهما بمنطقة دار السلام

جريمة مأساوية دارت أحداثها داخل شقة بمنطقة دار السلام عندما قُتل شاب وأصيب ابيه فى مشاجرة بالسكاكين بينهما بسبب خلافات أسرية.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة ومصاب بأحد الشوارع بنطاق دائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مصاب بطعنات سكين كما تبين اصابة والده، وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين القتيل والمصاب بسبب خلافات أسرية قام على أثرها كلا منهما بطعن الآخر، ولفظ الابن أنفاسه الأخيرة، متأثرا بأصابته وتم نقل الأب للمستشفى تحت حراسة مشددة ، وجارى مناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.