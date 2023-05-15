هاني الناظر ينصح الأمهات بالعودة لاستخدام "الكوافيل" بدلا من الحفاضات

أكد الدكتور هاني الناظر، مدير المعهد القومي للبحوث سابق، خطورة ارتداء "حفاضات الأطفال" لفترة طويلة دون تغيير، مشيرا إلى ضرورة ترك مجال لجلد الطفل للتنفس بدلا من كتمانه بالحفاضات والتي تسبب الالتهابات الشديدة والمؤلمة جدا للأطفال حال تركها فترة طويلة ملامسة للجلد.

وأضاف هاني الناظر في لقاء مع فضائية “TEN”، اليوم الاثنين، أن الأمهات خاصة ربات البيوت عليهن العودة إلى فكرة “الكوافيل القطنية” والتي تعتبر افضل صحيا للأطفال، مشيرا إلى أن كل البيوت حاليا بها الغسالات وبالتالي الأمر أصبح أسهل على الأمهات بالإضافة إلى أن بعض الأطفال يتضررن بشكل مبالغ فيه من ارتداء الحفاضات أو تركها مبلولة لفترة طويلة على جلدهم.

كما لفت هاني الناظر، إلى أنه حال إصابة الأطفال بالالتهابات الشديدة من الحفاضات فإن العلاج الأفضل له هو دهان “الكالامينا”، مطالبا الامهات أن يحرصن على صحة أطفالهم بدلا من التوجه للعلاجات.

