عمرو الليثي وعلاء عابد يصلان عزاء النائب محمود بكري

وصل منذ قليل الإعلامي عمرو الليثي، والنائب علاء عابد عزاء النائب محمود بكري لتقديم واجب العزاء، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وأعلن الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إقامة عزاء شقيقه النائب محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، عقب أداء صلاة المغرب، اليوم الأحد بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، من خلال تدوينة له على موقع تويتر قائلا: يقام يوم الأحد عزاء النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ بعد أداء صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير للرجال والنساء، تغمد الله الفقيد برحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون

وكان الآلاف من أهالي قرية المعنا بمحافظة قنا، شيّعوا جثمان الراحل محمود بكري وسط جنازة مهيبة لدفنه في مقابر العائلة حسب وصيته.

ورحل عن عالمنا الكاتب الصحفي محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، في الساعات المبكرة من صباح يوم الأربعاء الماضي الموافق 10 مايو، وذلك بعد فترة علاج استمرت لأكثر من 70 يومًا.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب، نعى الكاتب الصحفي محمود بكري، مؤكدا أن الفقيد كان عضوا بارزا ورجلا وطنيا ورمزا من رموز الصحافة المصرية والعربية.