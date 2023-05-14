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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

برلماني: كل دولة لها نظامها الانتخابي الخاص بها ويتناسب مع حالتها السياسية

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح أبو هميلة
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قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنه لا يوجد نظام انتخابي مثالى، يمكن تنفيذه فى كل الدول الديمقراطية، فكل دولة لها نظامها الانتخابي الخاص بها، والذي يتناسب مع وضعها وحالتها السياسية.

وأضاف "أبو هميلة"، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب): لابد من توافر عناصر مهمه جدًا في الانتخابات والشفافية والنزاهة، ومن وجهة نظرنا في الحزب نقترح أن نتمسك بنظام القائمة المطلقة الائتلافية بين الأحزاب، لان ذلك يوفر تمثيل الفئات المستثناه، كما أن هذه القائمة تجعل الأحزاب تختار العناصر ذات الكفاءة والتي يمكن تمثيلها في البرلمان.  

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