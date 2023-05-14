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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق في مخلفات بجوار دار رعاية أيتام بالمقطم

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى اخماد حريق محدود نشب بجوار دار لرعاية الأيتام بمنطقة المقطم ، دون وقوع إصابات.

تلقي قسم  شرطة المقطم إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بجوار دار رعاية ايتام  بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وجري فرض كردون أمني لمحاصرة االنيران امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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