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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد 12 فوزًا متتاليًا للأبيض.. الإسماعيلي يحقق انتصاره الأول على الزمالك منذ 2018

احتفال ياو أنور بالهدف
احتفال ياو أنور بالهدف الأول
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حقق فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، بهدفين مقابل هدف، ليكسر سلسلة 12 فوز متتالي للفريق الأبيض على الدراويش.

وفاز الدراويش، على ضيفه الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

ويعد فوز الإسماعيلي اليوم على الزمالك، الأول للفريق الأصفر منذ 2018، عندما فاز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحقق الأبيض بعدها الفوز في 12 مباراة متتالية.

جاء هدف الإسماعيلي عن طريق ياو أنور، في الدقيقة 19 من عمر اللقاء، ونجح الزمالك في معادلة النتيجة عن طريق إبراهيم نداي، في الدقيقة 37.

واستعاد الإسماعيلي تقدمه مرة أخرى، بهدف عكسي أحرزه لاعب وسط الزمالك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 29 في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 في المركز الرابع. 

الإسماعيلي الزمالك الدراويش الدوري المصري