أكرم حسنى يشوق الجمهور “وسيم وبسيم تفتكروا هيعملوا إيه فى مازو”

نشر الفنان أكرم حسنى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صوره له من مسلسل "اللعبة ٤" ، وظهر فى الصوره مع شيكو وبنفس قصة الشعر والنظارة .

وعلق على الصورة "أنا وأخويا على إبن عمى، وأنا وابن عمى على أخويا لو هيتغابى" .

وتابع "بسيم راح زياره سريعه كده لوسيم تفتكروا هيعملوا إيه فى مازو ، اللعبه بكرة على منصة شاهد" .

تدور أحداث المسلسل حول وسيم ومازو تربطهما صداقة منذ الطفولة ، ويعثرا على هاتف اللعبة والذى يكلفهم بمهمات، وفى نجاح أحدهم فى تنفيذها يكسب المال، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى.

المسلسل بطولة هشام ماجد، شيكو، مى كساب، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، أحمد فتحى، ميرنا جميل والإخراج معتز التونى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسنى الدرامية مسلسل "مكتوب عليا" العام الماضى ، بطولة أكرم حسنى، ايتن عامر، هنادى مهنا، عمرو عبد الجليل والإخراج خالد الحلفاوى .