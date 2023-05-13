16 مايو.. انتخابات ممثل جامعة عين شمس بمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين

تعقد جامعة عين شمس انتخابات اختيار ممثل عن جامعة عين شمس في عضوية مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس وقد تقرر موعد الانتخابات يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/١٦

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة عين شمس على تحسين أحوال السادة العاملين بالجامعة وتحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقد تقرر تشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية برئاسة الدكتور عبد الفتاح محمد سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة ، محمد عبد الرحمن الجمال مدير عام المكتب الفني لرئيس الجامعة والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة، محمد أحمد عبد المالك مدير عام الشئون القانونية و حسن عزت حسن مدير عام الشئون الإدارية، وفاء نور الدين محمد القائم بأعمال مدير عام شئون الأفراد الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة القائم بأعمال مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الإدارة العامة للمدن الجامعية.

جدير بالذكر انه تقرر عقد لجنتي الانتخابات ، اللجنة الأولى جامعة عين شمس ومقرها المدينة الجامعية وتتكون من اربعة لجان فرعيه و اللجنة الثانية مستشفيات جامعة عين شمس ومقر الادارة المركزيه للمستشفيات وتتكون من اربعة لجان فرعيه .