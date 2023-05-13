الزمالك يتعادل مع الإسماعيلي بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين الزمالك، ومضيفه الإسماعيلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي تجمعهما الآن على استاد الإسماعيلية، في لقاء مؤجل لحساب الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف الإسماعيلي عن طريق ياو أنور، في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

ونجح الزمالك في معادلة النتيجة عن طريق إبراهيم نداي، في الدقيقة 37.



ويقود محمد الشامي هجوم الإسماعيلي في التشكيل الذي جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد هاشم، باهر المحمدي، عصام صبحي، محمد دسوقي.

خط الوسط: أحمد مدبولي، سيرجي أكا، عماد حمدي.

خط الهجوم: محمد الشامي، ياو أنور، فراس شواط.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد عادل - محمد نصر - كريم عرفات - محمد بيومي - محمد مخلوف - كريم الديب - محمد عبد السميع - عمر الساعي - محمود الشبراوي.

ويقود شيكابالا وزيزو هجوم الزمالك في التشكيل الذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - أكينولا - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومصطفى الزناري ومحمد طارق وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ومحمد حسام "بيسو" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه.