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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مركز جسور الثقافي ينظم ورشة لتعليم فن المكرمية

مركز جسور الثقافي
مركز جسور الثقافي
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ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة لتعليم فن المكرمية تقدمها مارتينا لوثر يومي الثامن عشر والعشرون من شهر مايو الجاري، وذلك بكنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمنطقة مصر الجديدة.

تتضمن الورشة التعريف بكل الأنواع الأساسية لغرز المكرمية، بالإضافة لكل الأدوات المطلوبة وكيفية استخدامها وأماكن شراءها، على أن يقوم كل متدرب بتجربة كل الغرز بنفسه على مكرمية خاصة به يحتفظ بها بعد انتهاء الورشة.

تعتبر الورشة الحالية هي الورشة السادسة والتي تقدمها مارتينا لوثر، إذ يهتم المركز بتعليم الحرف الفنية وتقديم الورش بناءًا على طلب المشاركين.

الجدير بالذكر أن رؤية مركز جسور هي بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.

مركز جسور الثقافي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة لتعليم فن المكرمية كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمنطقة مصر الجديدة