تفاصيل حفل الهضبة "ليلة الذكريات" بالجامعة الأمريكية.. صور

حقق حفل النجم عمرو دياب بالجامعة الأمريكية أمس نجاحًا كبيرًا، خاصةً بعد غياب دام لسنوات عن حفلات الجامعة.

ونشر الهضبة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صورًا من الحفل، والذى بدأ بأغنية يا "أنا يا لأ"، ثم قام بغناء مجموعة من أغانية "تملى معاك"، "إنت الحظ"، "ده لو إتساب"، قدام مرايتها"، وقدم ميدلى لأغانى "راجعين"، "شوفنا"، "ميال"، "متخافيش".

وتفاعل الجمهور مع عزف عمرو دياب لصولو أغنية "شوقنا"، وكعادته عمرو دياب فى معظم حفلاته يشارك بعظم صولو لبعض أغانية.

يذكر أن عمرو دياب يستعد لحفل بدولة الكويت يوم ١٨ مايو المقبل، ضمن جولاته الفنية تلك الفترة.

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