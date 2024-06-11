الأزهر الشريف يهدي 114 مجلدا لمكتبة مصر العامة بدمنهور

قدم مجمع البحوث الإسلامية بقيادة الأمين العام الدكتور نظير محمد النظي، 106 مجلد لكتب مجلة الأزهر الشريف، الذي يصدرها شهريا مجمع البحوث الإسلامية تحت مسمي "نور الإسلام"،والتي تهتم بتفسير القرآن الكريم، و سيرة الرسول صلى الله عليه و سلم، و شرح السنة النبوية، وخصصت أبواباً خاصة للفتاوى رداً على أسئلة القرّاء، و حفلت المجلة بالكثير من الأبحاث العلمية المتعلّقة بعلوم الشريعة.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين الأزهر الشريف ومكتبة مصر العامة بدمنهور لنشر الثقافة العربية و الإسلامية والتعريف بتراث الأزهر الشريف علي مدي اكثر من ألف عام.

كما حصلت المكتبة علي 8 مجلدات من معلمة المناهج الأزهرية، و تضم مناهج الأزهر الشريف العلمية.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بدور دور الأزهر الشريف ومؤسساته في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وإدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع ، وكذا الإهتمام بالشباب والأطفال لإعداد اجيال جديدة تتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال.