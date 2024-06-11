إجراءات قانونية ضد السائقين غير الملتزمين بتعريفة الركوب بالمنيا

اتخذ الدكتور رجب القاياتي رئيس مدينة ديرمواس عدد من الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين للحمولة المقررة لسيارات الأجرة حفاظاً على أرواح المواطنين

كما قام الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس بجولة تفقدية اليوم الثلاثاء لعدد من مواقف سيارات الأجرة والكارتة بمدينة ديرمواس وذلك للتأكد من الإلتزام بتعريفة الركوب المقررة، ومتابعة إلتزام سائقي التوك توك بالتعريفة المقررة داخل المدينة.

كما شدد رئيس المركز على المتابعة المستمرة طوال اليوم للطرق لضمان التزام السائقين بتعريفة الركوب والحمولة المقررة.

كما تفقد رئيس المركز كارتة تحصيل الرسوم الخاصة بقرى غرب ديرمواس لمتابعة التحصيل، مشدداً على النائب المختص والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية بالمرور الدوري على الكارتة وذلك لمتابعة التحصيل حفاظاً على المال العام للدولة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كافة القطاعات الخدمية وتكثيف الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

448087237_990135929566839_9111618512631637675_n

448098253_990135139566918_8956402206710353112_n

448098400_990135592900206_1035738432069410639_n

448099399_990135742900191_8869913833526531431_n

448137843_990135966233502_4635348624544109754_n