إجراءات قانونية ضد السائقين غير الملتزمين بتعريفة الركوب بالمنيا

اتخذ الدكتور رجب القاياتي رئيس مدينة ديرمواس عدد من الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين للحمولة المقررة لسيارات الأجرة حفاظاً على أرواح المواطنين
كما قام الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس بجولة تفقدية اليوم الثلاثاء لعدد من مواقف سيارات الأجرة والكارتة بمدينة ديرمواس وذلك للتأكد من الإلتزام بتعريفة الركوب المقررة، ومتابعة إلتزام سائقي التوك توك بالتعريفة المقررة داخل المدينة.
كما شدد رئيس المركز على المتابعة المستمرة طوال اليوم للطرق لضمان التزام السائقين بتعريفة الركوب والحمولة المقررة.
كما تفقد رئيس المركز كارتة تحصيل الرسوم الخاصة بقرى غرب ديرمواس لمتابعة التحصيل، مشدداً على النائب المختص والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية بالمرور الدوري على الكارتة وذلك لمتابعة التحصيل حفاظاً على المال العام للدولة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كافة القطاعات الخدمية وتكثيف الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين