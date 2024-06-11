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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي يعتقل عناصر إرهابية بمحافظة شبيلى الوسطى

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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اعتقل الجيش الصومالي عناصر إرهابية خلال عملية عسكرية في مدينة "ورن نيرجود" بمحافظة "شبيلى الوسطى" جنوب شرق البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم /الثلاثاء/، أن الجيش الصومالي نجح في إزالة ألغام أرضية زرعتها المليشيات الإرهابية على الطرقات في ضواحي المدينة، كما ألقى القبض على عدد من الجواسيس الذين يعملون لصالح المليشيات الإرهابية.
 

الجيش الصومالى شبيلى الوسطى عناصر إرهابية