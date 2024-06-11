استجابة للمزارعين.. محافظ المنيا يتابع توزيع السماد بالجمعيات الزراعية بديرمواس

في استجابة لطلبات المزارعين من أهالي ديرمواس كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالإشراف على توزيع حصة السماد بالجمعيات الزراعية بديرمواس، وذلك بالتنسيق مع مركز شرطة ديرمواس، لضمان العدالة في توزيع السماد، وعدم التزاحم أثناء التوزيع.

كما وجه محافظ المنيا بمواصلة العمل لحين الانتهاء من توزيع السماد، وكذلك المتابعة المستمرة طوال فترة توزيع السماد وذلك لضمان العدالة في التوزيع والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه عملية توزيع السماد.

كان عدد من مزارعي مدينة ديرمواس ق تقدموا بشكوى للواء أسامة القاضي محافظ المنيا بسوء توزيع حصص الأسمدة بالجمعية الزراعية.

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