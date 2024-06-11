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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استجابة للمزارعين.. محافظ المنيا يتابع توزيع السماد بالجمعيات الزراعية بديرمواس

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع توزيع السماد بالجمعية
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في استجابة لطلبات المزارعين من أهالي ديرمواس كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالإشراف على توزيع حصة السماد بالجمعيات الزراعية بديرمواس، وذلك بالتنسيق مع مركز شرطة ديرمواس، لضمان العدالة في توزيع السماد، وعدم التزاحم أثناء التوزيع.

كما وجه محافظ المنيا بمواصلة العمل لحين الانتهاء من توزيع السماد، وكذلك المتابعة المستمرة طوال فترة توزيع السماد وذلك لضمان العدالة في التوزيع والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه عملية توزيع السماد.

كان عدد من مزارعي مدينة ديرمواس ق تقدموا بشكوى للواء أسامة القاضي محافظ المنيا بسوء توزيع حصص الأسمدة بالجمعية الزراعية. 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مدينة ديرمواس المزارعين الجمعيات الزراعية الجمعية التعاونية