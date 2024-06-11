الأمين العام للناتو: لاتفيا تمثل قدوة لدول الحلفاء

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم/الثلاثاء/ بجمهورية لاتفيا لمساهماتها العديدة كحليف في الناتو على مدار 20 عامًا منذ انضمامها للحلف.. واصفا إياها بأنها بمثابة "قدوة" لدول الحلفاء.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام لحلف الناتو في إطار زيارته للاتفيا ولقائه مع رئيس لاتفيا إدجارس رينكيفيتش في العاصمة اللاتفية ريجا، حسبما ذكر بيان صادر عن الحلف اليوم.

وأشار ستولتنبرج إلى أهمية استضافة لاتفيا لمجموعة قتالية تابعة لحلف الناتو بقيادة كندا بجانب مساهماتها في مهام الحلف في كوسوفو والعراق وتقديمها أيضًا دعمًا عسكريًا قويًا لأوكرانيا وتدريبًا عسكريًا مكثفًا للجنود الأوكرانيين..مشيرا إلى أن لاتفيا تقود تحالفًا يعمل على تزويد قوات الحلف بطائرات بدون طيار فضلا عن مساهمتها في المبادرة التي تقودها التشيك لتوفير المزيد من القذائف المدفعية.

وسلط الأمين العام لحلف الناتو الضوء على مساهمة لاتفيا باستثمارات دفاعية في الناتو تبلغ أكثر من اثنين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد فيما يعتبر مثالا على التزام ريجا تجاه الحلف.

ومن المنتظر أن يشارك ستولتنبرج في وقت لاحق من اليوم في قمة مجموعة التسعة التي يستضيفها رؤساء لاتفيا وبولندا ورومانيا.

تجدر الإشارة إلى أن لاتفيا أصبحت عضوا رسميا في الحلف في 29 مارس عام 2004 بجانب بلغاريا وإستونيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، في موجة توسع تعتبر الأكبر في تاريخ الناتو.