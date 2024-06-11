محافظ مطروح يشدد على استمرار الجهود لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، جهود الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة في الرقابة على الأسواق، ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على سلامتها؛ حرصا على سلامة المواطنين وخاصة مع توافد الزائرين والمصطافين بالمحافظة وقرب احتفالات عيد الأضحى المبارك ولمنع أى تجاوزات خاصة المغالاة في أسعار السلع الأساسية المقررة.

محافظ مطروح: مرور مفاجئ على المحال التجارية والمطاعم

وأوضح محافظ مطروح اللواء خالد، أن لجنة المرور على المحلات والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بالتعاون مع مجلس مدينة مرسى مطروح ومديرية الصحة والطب البيطرى والتموين والمرافق، وكذلك مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية بالمرور المفاجئ على عدد من المحلات التجارية والمطاعم بمدينة مرسى مطروح.

تحرير 5 محاضر و7 إنذارات للمنشآت المخالفة

ومن جانبه أوضح محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، أن اللجنة أسفرت عن تحرير 5 محاضر نظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية ومحضر بيئة، وكذلك تحرير 7 إنذارات لعدم الالتزام بالسلامة والصحة المهنية وعدم التأمين على بعض العاملين وعقود العمل وعدم وجود تراخيص مزاولة النشاط، وكذا إعدام كمية 35 كيلو جرام من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وشدد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب على استمرار الحملات حفاظا على الصحة العامة وضمان جودة المعروض من المنتجات الغذائية المتنوعة.

محافظ مطروح يتابع جهود الأجهزة التنفيذية لمراقبة الأسواق

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