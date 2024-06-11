التحقيق مع شقيق "كهربا" بتهمة الاعتداء على رضا البحراوي في المعادي

بدأت نيابة المعادى الجزئية، التحقيق في واقعة، تعدى شقيق لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، علي مطرب المهرجانات رضا البحراوى بالضرب، وأمرت النيابة بالتحفظ علي السيارة ملك المجني عليه لفحصها من قبل لجنة فنية، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة واستدعاء شهود العيان، وباشرت التحقيق مع المتهم.

كان قد تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغًا من مطرب المهرجانات رضا البحراوى أفاد فيه، أن شقيق محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب النادي الأهلي تشاجر معه بدائرة القسم.

وقال في المحضر إنه بعد انتهاء من فقرة غنائية، على باخرة عائمة، وأثناء خروجه فوجئ بشقيق «كهربا» ومعه عدد من الأشخاص يسبونه وقاموا بكسر زجاج السيارة الخلفي، وحرر محضر بالواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالمعادي، القبض على شقيق لاعب كرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا، لاتهامه بالتعدي على الفنان رضا البحراوي.