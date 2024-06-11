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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تشييع جنازة أمير جادو من مسجد السلام بمدينة نصر بعد صلاة الظهر والعزاء غدا

امير جادو
امير جادو
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أعلنت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للموسيقار أمير جادو عن موعد تشييع  جثمان الراحل، حيث نشرت الصفحة أن تشييع امير جادو الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر اليوم، من مسجد السلام بمدينة نصر على أن يتم دفنه بمسقط رأسه بمدينة منوف فى محافظة المنوفية.


وتابعت الصفحة أن أسرة المؤلف الموسيقى الراحل أمير جادو ستتلقى  العزاء غداً الأربعاء في مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر قاعة الفردوس.


توفي صباح اليوم الثلاثاء المؤلف الموسيقي الشاب أمير جادو بعد صراع مع المرض.

وقد نعى أمير جادو  عددا من  أصدقائه على صفحات التواصل الاجتماعى منهم المخرج عماد البهات الذى أعلن وفاته على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك وكتب  "رحيل الفنان المبدع المؤلف الموسيقى أمير جادو عن عالمنا خسارة كبيرة ومؤلمة إنسانياً وفنياً.. مع السلامة يا أمير.. يا رب تكون فى مكان أحسن وارتحت من كل أوجاعك يا حبيبى".

امير جادو حصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن فيلم «صندوق الدنيا» للمخرج عماد البهات ضمن 4 جوائز فاز بها الفيلم في مسابقة جمعية كتاب ونقاد السينما عام 2021.

من أبرز أعماله: فيلم "مش مهم والفيلم السعودي "بخروش"، وفيلم "حين رأت"، ومسلسل "بتوقيت جدة"، ومسلسل "حضرة الموقف".

كما تعاون مع العديد من المطربين مثل عمرو دياب، ومحمد حماقي، وحمادة هلال، وتامر عاشور، وغيرهم.

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Screenshot_٢٠٢٤٠٦١١_١٢٣٤٤٦
وفاة امير جادو عزاء امير جادو تشييع جثمان امير جادو