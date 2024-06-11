بلينكن: نتنياهو أكد التزامه باقتراح وقف إطلاق النار في غزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «أعاد تأكيد التزامه» باقتراح وقف إطلاق النار في غزة خلال لقائهما في القدس.



وقال بلينكن: «التقيت برئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية، وأكد مجدداً التزامه بالاقتراح».



وأضاف أن «ترحيب حماس بقرار وقف إطلاق النار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي الاثنين إشارة تبعث الأمل».

من جهة أخرى، قال رئيس حزب «معسكر الدولة» الإسرائيلي، بيني غانتس اليوم، إنه أبلغ بلينكن بدعمه لأي خطة لتبادل الأسرى مع حركة «حماس» من خارج الحكومة وذلك بعد إعلانه الأحد الاستقالة من مجلس الحرب الإسرائيلي.



والتقى الاثنان اليوم وبحثا فرص إبرام اتفاق تبادل الأسرى وفق ما أعلنه غانتس في بيان له.



وقال غانتس: «لقد شددت، خاصة هذه الأيام، على أهمية ممارسة أقصى قدر من الضغط على الوسطاء لإقناع حماس بالموافقة على مخطط تبادل الأسرى الذي اقترحته إسرائيل».



وأضاف: «قلت لوزير الخارجية الأمريكي إنني أدعم أي خطة مسؤولة تؤدي إلى عودة المختطفين، من خارج الحكومة».



ودعا غانتس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة ضغوط تؤدي لإزالة تهديدات حزب الله اللبناني.

وتابع: «ذكرت للوزير أن الولايات المتحدة، إلى جانب المجتمع الدولي برمته، لها دور مركزي في إزالة التهديد الذي يشكله «حزب الله» على الحدود الشمالية، وشددت على أنه إذا فشل العالم في القيام بذلك، فإن إسرائيل لن تتردد في التصرف بشكل حاسم لحماية سكان الشمال والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم بأمان».