"عربية محملة بالأسمنت"| بالصور.. حادث تصادم أعلى الدائري الإقليمي اتجاه السادات

تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة تكثيف خدماتها المرورية لتنظيم وتسيير حركة المرور بعد وقوع حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الجيزة، وتم نشر الخدمات المرورية والأفراد والدفع بالأوناش لسحب السيارات من الطريق والعمل على تنظيم حركة السير.

وكان قد وقع حادث تصادم في غضون الساعة السادسة صباح اليوم أعلى الطريق الإقليمي، وتحديدا بعد كارتة الخطاطبة، في المنطقة قبل نزلة الصحراوي اتجاه السادات، ووقعت المصادمة بين حافلة ومقطورة محملة بالأسمنت وسيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة ٨ أشخاص كحصيلة أولية للحادث، وجرى نقلهم لمستشفى أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة صباح اليوم بلاغًا يفيد وجود حادث تصادم أعلى الطريق الاقليمي بعد كارتة الخطاطبة في المنطقة قبل نزلة الصحراوي اتجاه السادات بنطاق محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية لمكان الحادث لرفع اثاره من الطريق وتنظيم حركة السير، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.