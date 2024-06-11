مجلس الأمن يرحب باستعداد مصر لضمان استمرار المفاوضات لوقف إطلاق النار فى غزة

أكد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 باستعداد مصر ضمان استمرار المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإن التزام مصر يمتد إلى أن يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات ويكون ممكنا بدء المرحلة الثانية، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، الوسطاء مع مصر في المفاوضات بين الجانبين.

ووافق مجلس الأمن الدولي مساء أمس الاثنين على المشروع الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد موافقة كل دول المجلس عدا روسيا التي امتنعت عن التصويت ليمرر القرار.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن عن مبادرة لوقف إطلاق النار خلال كلمته في 31 مايو الماضي، وشهدت الأيام الماضية حالة من الشد والجذب الأطراف ذات الصلة على رأسها حماس وإسرائيل، بشأن تعديل أو الموافقة على المبادرة التي أعلن عنها بايدن.