توافد قادة الدول إلى مركز الملك حسين للمشاركة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة

بدء قبل قليل توافد القادة على مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات للمشاركة في مؤتمر الإستجابة الإنسانية الطارئة لغزة حيث كان في استقبال القادة عاهل الأردن الملك عبد الله والأمير حسين بن عبدالله ولي عهد الأردن.

ويستضيف الأردن اليوم الثلاثاء مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة حيث يعقد المؤتمر بتنظيم مشترك من مصر والأمم المتحدة والأردن ومصر وبدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

ويشارك في المؤتمر الذي يعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث وقادة دول ورؤساء حكومات ومنظمات إنسانية وإغاثية دولية بهدف تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

ويشارك قادة وزعماء ورؤساء وزراء، ووزراء خارجية ومسؤولون في 75 دولة ومدراء 75 منظمة دولية ومن أبرز المشاركين :

الرئيس عبد الفتاح السيسي

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاتي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي

رئيس وزراء المغرب عزيز اخنوش

الرئيس المنتخب وزير الدفاع في جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو

رئيس جمهورية الموزنبيق فيليب جاسينتو نيوسي

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ

ووزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس،

ويعقد مؤتمر الإستجابة الإنسانية الطارئة لغزة تحت رعاية وتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة ويستضيفه الأردن اليوم 11 يونيو الجارى في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت ويشارك فيه قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.