قومي المرأة بالمنيا ينظم دورة تدريبية عن الإقراض والادخار الرقمى للسيدات

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا اليوم الثلاثاء دورة تدريبية عن الإقراض والادخار الرقمى للسيدات "للتمكين الاقتصادي للمرأة " فى قرى مركز ملوى تحت إشراف د نجاح التلاوي مقررة فرع المجلس القومي للمرأه بالمنيا..و مبادرة تطوير الريف المصري تم تنظيم دورة تدريبية بعنوان « الشمول المالي ضمن مشروع الاقراض والادخار الرقمي للسيدات » بقرية الادارة التابعة لمجلس قروى نواى بمركز ملوى.

و تم عرض نبذة عن دور المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات وأهم الأنشطة التي يقوم بها وخطته في المرحله القادمه وتم عرض توضيحي عن حجم الإقراض؛ وإتاحة المجال للسيدات؛ وكيفية تدريبهن علي برامج ريادة الأعمال؛ وفكرة عمل إإدارة المشاريع؛ وأهم الشروط الواجب توافرها في إدارة المشروع،كما تم عمل حوار موسع حول أهم القضايا المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة.

جدير بالذكر أن مبادرة التمكين الاقتصادى للمرأة تأتى بالتوازي مع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى، لتكون التنمية متكاملة ومستدامة، حيث يتم تحسين مستوى وجودة حياة المواطنين بجانب أيضا رفع درجة الوعي والثقافة، ومواجهة السلوكيات السلبية، التي تعرقل جهود الدولة التنموية.

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