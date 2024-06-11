جامعة قناة السويس تعلن عن التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية

تعلن جامعة قناة السويس عن التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية وذاك بناء على القرار الوزاري رقم (1365) بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح عمداء الكليات والمعاهد وفقاً للشروط التالية :

أن يكون أستاذاً عاملاً بالكلية وعلى رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح، وألا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي، إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة.

ألا يكون المرشح متولياً لأي منصب حزبي وقت الترشح، وطيلة مدة توليه المنصب.

أما عن المستندات المطلوبة من المرشح:

يتقدم المرشحون بالمستندات الآتية :

طلب الترشح عدد (1) أصل + (5) نسخ صورة .

بيان حالة رسمي من إدارة الجامعة عدد (1) أصل + (5) نسخ صورة.

السيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها عدد (1) أصل + (5) نسخ صورة.

خطة العمل مبيناً بها أوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير، طبقا للوظيفة المتقدم لها

عدد (1) أصل + (5) نسخ صورة.

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) عدد (6) نسخ.

صورة شخصية حديثة 4×6 عدد (10) صور.

أن يكون حاصل على البرنامج التدريبي المؤهل لإعداد القيادات.

أن يكون لديه اختبار المواد المخدرة حديث، وأن يكون من مستشفى حكومي.

شهادة قانونية تفيد بعدم الإحالة إلى مجلس التأديب، أو المحكمة التأديبية، أو الجنائية، أو الإيقاف عن العمل عدد (1) أصل + (5) نسخ صورة.

أما الإجراءات فتشمل :

فتح باب التقدم وتلقي الأوراق.

يتم فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفي للشروط القانونية للترشح.

الإعلان عن الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم.

يتم الاسترشاد بمعايير المفاضلة بالقرار الوزاري رقم (1365) لسنة 2022، بتاريخ 2022/4/21

تختار اللجنة الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات وفقا لمعايير المفاضلة المرفقة بالقرار الوزاري رقم (1365) لسنة 2022.

تُسلم الأوراق المطلوبة بمكتب الأستاذ الدكتور رئيس جامعة قناة السويس، من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة الثالثة عصراً.

