121 ألف و 487 طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة غداً

تنطلق غداً الأحد، إمتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 للشهادة الإعدادية العامة (عام، مهني، تربية خاصة) وذلك بنطاق 668 لجنة بإدارات المحافظة.

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة الخاصة بأعمال الامتحانات حيث تم تجهيز جميع اللجان من نظافة وتطهير وتعقيم وفرش وتم تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بكل لجنة امتحانية وتوفير مبردات المياه ووسائل التهوية المناسبة بما يضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية و ربطها بغرف عمليات فرعية مماثلة بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الإمتحانات وتلقى أى شكاوى أو مشكلات على مدار الساعة كما تم التشديد على جميع القائمين على أعمال الإمتحانات بالإلتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة والقرارات الوزارية و تم التنبيه على القائمين على اللجان بضرورة توفير الهدوء وتحقيق الانضباط والاستقرار والتصدى لأى حالات ومحاولات الغش بكل حزم.

وأوضح وكيل الوزارة، ان المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة والتنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب، كما تم التنبيه باتخاذ كل الإجراءت الإحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على أعمال الإمتحانات مع الإلتزم بأعداد الطلاب المقرره داخل كل لجنة و تحقيق التباعد الاجتماعى، مؤكداً على إنتهاء جميع الإدارات التعليمية من تجهيز اللجان وتطهيرها وتعقيمها وتعليق كشوف المناداه وإعلان الجدول ودليل اللجان بمكان واضح داخل المدرسة وتم التأكد من نظافة دورات المياه وتوافر أدوات التطهير والتعقيم بها وكذا جاهزية الكنترولات.

وجدير بالذكر، الى أن طلاب الشهادة الإعدادية العامة سوف يؤدون امتحاناتهم غداً الأحد 14/5/2023 فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى الامتحانات يوم السبت 20/5/2023 فى مادة اللغة الإنجليزية كما يؤدى طلاب الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع (39) طالب وطالبة امتحاناتهم غداً فى مادة اللغة العربية داخل أربع لجان بإدارات بندر دمنهور – كفر الدوار – إيتاى البارود – شبراخيت كما سيؤدى عدد 15 طالب وطالبة بالإعدادية العامة للمكفوفين امتحاناتهم غداً فى مادة اللغة العربية ورقة أولى وثانية داخل لجنة النور للمكفوفين بإدارة بندر دمنهور.

كما سيؤدى حوالى 1630 طالب وطالبة بالإعدادية المهنية امتحاناتهم غذاً في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمام 18 لجنة وسيتم متابعة سير الامتحانات بشكل مستمر ولحظى على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات والمرور الميدانى للتحقق من حسن سيرها وانتظامها.