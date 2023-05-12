مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 24 ألف طنا من القمح لبرنامج الأغذية العالمي في محافظة عدن

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم 24 ألف طنا من مادة القمح لبرنامج الأغذية العالمي في محافظة عدن لتوزيعه على الأسر المحتاجة والنازحة في 6 محافظات يمنية، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في اليمن الممول من المركز.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن صالح الذبياني مدير مكتب المركز في عدن قوله:"إنه سيتم نقل حبوب القمح إلى مطاحن صوامع الغلال ليتم طحنه وتجهيزه ومن ثم توزيعه للمستفيدين في المناطق المستهدفة، مشيرا إلى إن الشحنة المقدمة ستساعد في تلبية الإحتياجات الغذائية الملحة للأسر المحتاجة".