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الجمعة 12 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة ينعى وفاة تيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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ينعي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافه القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وفاة الأستاذ تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة الذي وافته المنية اليوم.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لوفاة الراحل مؤكداً أنه كان مثالًا يحتذى به في العمل والنشاط والمتابعة المستمرة وتنفيذ المهام المكلف بها علي أكمل وجه خلال رحله عمله وعطاءه بمحافظة الجيزة علي مدار سنوات .

ويتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم ولزملائه من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

محافظ الجيزة ينعى تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة