الأولى من نوعها فى مصر| توقيع كشف مشترك بين «العلاج الطبيعي» و«الأطفال وعنايتها» على 30 حالة بشربين

نظمت إدارة العلاج الطبيعي بالتنسيق مع إدارة الحضانات والأطفال وعنايتها بمديرية الصحة فى محافظة الدقهلية، أمس الخميس، حملة للكشف على حالات الأطفال المترددين على قسم العلاج الطبيعي وعيادة الأطفال بمستشفى شربين المركزي.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة.

فيما تأتي هذه الخطوة فى إطار تنفيذ أول بروتوكول من نوعه على مستوى الجمهورية، بين إدارتي العلاج الطبيعي، والحضانات للحد من مضاعفات حجز الأطفال المبتسرين بالعناية والحضانات، وذلك عبر التدخل المبكر لأساليب العلاج الطبيعي.

ومن جانبه أكد الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعي أنه تم توقيع الكشف على نحو 30 طفلاً من المترددين على مستشفى شربين ويعانون من اضطرابات الجهاز العضلي الحركي واضطرابات النمو والشلل الدماغي.

وأشار عبد المنعم إلى أنه تم إعادة تقييم جميع الحالات المترددة على جلسات العلاج الطبيعى بواسطة فريق من أخصائى العلاج الطبيعى المتخصصين فى الأطفال ومن ثم إعداد البرامج اللازمة لتحقيق أفضل النتائج وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد يسري مسئول التدريب.

فيما كشفت الدكتورة بسمة شوكت مدير الحضانات والأطفال وعنايتها، أن جميع الحالات جرى توقيع الكشف عليها وفحصها بشكل شامل من خلال نخبة متميزة من استشاري وأخصائي الحضانات فضلاً عن فريق مكون من 10 أطباء بقسم الأطفال وعناياتها وفى مقدمتهم رئيسي قسم الأطفال والحضانات بمستشفى شربين.

وأشارت «شوكت» إلى أنه بالتنسيق مع إدارة العلاج الطبيعي تم تحويل حالة تعاني من انحناء وتحدب بالعمود الفقرى لإجراء أشعة رنين والعرض على استشارى الجراحة لافتة إلى أنه سيتم بالقريب العاجل إدخال أخصائى تغذية أطفال وذلك كخطوة مكملة للمشروع وبما يحقق أقصى استفادة ممكنة للأطفال .

وأوضح الدكتور أحمد يسرى مسئول ملف التدريب والمتابعة، أن مستشفى شربين هى نقطة انطلاق للمشروع و سيعقبها خطوات أخرى مماثلة بالمستشفيات التى سيتم تفعيل الخدمة بها كاشفاً أن مستشفى دكرنس ستكون الوجهة المقبلة لفريق العلاج الطبيعى إلى جانب الحضانات والأطفال وعنايتها.

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